2023/04/01 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر السياسي المعارض ليث شبر، اليوم السبت، توضيحاً بخصوص ما تم نشره في الإعلام حول قضية الشكوى الصادرة من السيد رئيس الوزراء حول تصريحاتي في اللقاء الذي جرى في يوم 25/12/2022 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تلقيه شكوى من قبل السوداني..



“ليث شبر” يصدر توضيحاً بخصوص تصريحاته الاخيرة المركز الخبري الوطني.

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