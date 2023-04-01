2023/04/01 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص واعتقال ثلاثة آخرين، جراء مشاجرة ورصاصة طائشة في حادثين منفصلين، فيما أصيب أربعة منتسبين امنيين بحادث سير شمالي ديالى.وقال المصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة واعتقال 10 أشخاص بحوادث متفرقة في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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