صور: البرد القارس يهدد مزارع الإقليم والمزارعون يحمون شتلاتهم بالمدفأة

2023/04/01 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لجأ عدد من مزارعي إقليم كردستان، اليوم السبت، إلى تدفئة حقولهم الزراعية لمواجهة البرد القارس الذي تشهده مناطقهم، فضلا عن تساقط الثلوج.وأظهرت صور رصدتها ايرث نيوز، جانباً من الوسائل التي استخدمها المزارعون في دهوك وحلبجة، لتدفئة حقولهم وشتلاتهم والحفاظ عليها من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، والتي تضمنت استخدام المدافئ النفطية أو […]

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