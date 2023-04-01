لجنة نيابية تدعو المندلاوي إلى إرسال مسودة الموازنة لمناقشتها

2023/04/01 | 18:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفرض على أعضاء مجلس النواب الإسراع في المصادقة عليها.

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