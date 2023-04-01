2023/04/01 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

إن مصفى كربلاء النفطي الذي تم افتتاحه،

اليوم السبت، سيوفر 70‎% من حاجة العراق

من المنتجات النفطية و3 مليار دولار

للخزينة.

وقال السوداني في كلمة له خلال احتفال

الا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: مصفى كربلاء سيوفر 70‎% من حاجة العراق من المنتجات النفطية و3 مليار دولار للخزينة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: مصفى كربلاء سيوفر 70‎% من حاجة العراق من المنتجات النفطية و3 مليار دولار للخزينة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).