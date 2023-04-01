2023/04/01 | 18:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FYGGea0ED2w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ستحل "سكومو" مشكلة صادرات الإقليم من النفط؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل ستحل "سكومو" مشكلة صادرات الإقليم من النفط؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).