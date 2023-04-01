الذهب يحقق مكاسب للربع الثاني على التوالي

2023/04/01 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حققت أسعار الذهب ثاني مكاسب فصلية على التوالي وسط إقبال المستثمرين على المعدن النفيس مع تزايد الرهانات على إبطاء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأنهى الذهب تعاملات أمس الجمعة على انخفاض بنسبة 0.56 بالمئة إلى مستوى 1969.28 دولار للأونصة بعد ارتفاعه خلال الجلسة إلى فوق 2000 دولار للمرة الثانية في مارس، كما سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.45 بالمئة.

وارتفع الدولار أمس الجمعة مما أدى إلى الحد من الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأميركية.

وتخطى الذهب مستوى ألفي دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين في وقت سابق من شهر مارس، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي.

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