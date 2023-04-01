2023/04/01 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تسعى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لإنشاء صندوق خاص لصيانة الطرق والجسور، فيما تستعد لإعداد قائمة بيضاء بشركات المقاولة الرصينة ليكون لها أولويَّة في تنفيذ المشاريع الوزارية المقبلة.

وقال وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، إن "الوزارة عقدت اجتماعاً لهيئة الرأي بغية اتخاذ قرارات مهمة تسهم في إنجاز المشاريع بعد رفع الموازنة إلى مجلس النواب تمهيداً لإقرارها".

وبين ريكاني، أن "إقرار الموازنة سيلقي على الوزارة مسؤولية كبيرة في تنفيذ المشاريع وتحقيق تطلعات المواطنين"، بحسب الصحيفة الرسمية.

ولفت ريكاني إلى أن "الوزارة بصدد مفاتحة الجهات المعنية بهدف إنشاء صندوق خاص لصيانة الطرق والجسور".

ونبه بأنَّ "الوزارة لن تسمح بأي تأخير في جدول تقدم العمل أو التلكؤ في إعداد تقارير بالمواقف نصف الشهرية للمشاريع لما لها من أهمية في تقييم العمل ومعالجة مواطن الخلل".

وأشار إلى أن "الوزارة تعمل على إعداد قائمة بيضاء لشركات المقاولة الرصينة لغرض دعمها من خلال منحها الأولوية في تنفيذ المشاريع الوزارية المقبلة".

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