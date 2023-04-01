البرلمان يخلي مسؤوليته من سلم الرواتب.. ويحدد مصيره - عاجل

2023/04/01 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت، ان تطبيق سلم الرواتب الجديد من اختصاص وصلاحيات مجلس الوزراء وليس البرلمان، متوقعا ان يتم تأجيله الى العام المقبل.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "سلم الرواتب مازال قيد الدراسة والمناقشة داخل مجلس الوزراء، ونحن نتواصل معهم بشكل مستمرة لمناقشة اخر تطورات هذا السلم"، مشيرا الى ان "تطبيق سلم الرواتب من اختصاص وصلاحيات مجلس الوزراء وليس البرلمان، وحتى لا يحتاج الى تصويت من قبل البرلمان".

وبين كوجر ان "تطبيق سلم الرواتب الجديد، حالياً يحتاج الى الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء قبل إقرار قانون الموازنة، وحسب المعطيات ان القضية تحتاج الى وقت، وربما يتم تأجيله الى السنة المقبلة حتى يطبق من قبل الحكومة".

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