الخزعلي: نحيي جهود حكومة السوداني التي أدت لإكمال مصفى كربلاء

2023/04/01 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم السبت، ان اقامة المشاريع الاستراتيجية هي الطريق الصحيح لبناء اقتصاد حقيقي.

وقال الخزعلي في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم": "نحيي جهود حكومة السوداني وكل الجهود التي ادت الى اكمال مصفى كربلاء"، مضيفا: "نعتقد ان اقامة المشاريع الاستراتيجية هي الطريق الصحيح لبناء اقتصاد حقيقي يسهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل".

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