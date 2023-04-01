السوداني خلال افتتاح مصفى كربلاء: سيوفر 70 % من حاجة العراق للمنتجات النفطية

2023/04/01 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال افتتاح مصفى كربلاء الاستراتيجي، اليوم السبت، أن المصفى يمثل مشروعاً استراتيجياً ينفذ لأول مرة منذ الثمانينيات.

وقال السوداني في كلمة تابعتها (بغداد اليوم) إن" قيمة هذا المشروع أنه نفذ وفق المعايير الدولية وبأحدث التكنولوجيا"، لافتا إلى، أن" المصفى يمثل مشروعاً استراتيجياً ينفذ لأول مرة منذ الثمانينيات".

وأضاف، أن" المصفى سيوفر من 60 إلى 70 في المئة من حاجة العراق للمنتجات النفطية"، مبينا، أن" المصفى منجز كبير ومهم للاقتصاد الوطني ويضع العراق على الطريق الصحيح في الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية".

واشار إلى، أن" استثمار الطاقة ضمن أولويات البرنامج الحكومي"، مؤكدا، أن" المصفى سوف يشغل من كوادر عراقية 100 في المئة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد افتتح، صباح اليوم السبت، مصفى كربلاء بطاقة استيعابية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً.

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