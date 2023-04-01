امطار اذار تخفض الضغط على خزين 3 سدود في ديالى بنسبة 50%

2023/04/01 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، السبت، بان امطار اذار خفضت الضغط على خزين 3 سدود في ديالى بنسبة 50%.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” امطار اذار اسهمت في تامين رية سقي لاكثر من 400 الف دونم من المحاصيل الزراعية بالاضافة الى اكثر من 90 الف من البساتين على مستوى ديالى”.

واضاف،ان” غزارة الامطار دفعت الى تقليص اطلاقات المياه من 3 سدود مائية في ديالى منها حمرين ما خفض الضغط على خزينها بنسبة بلغت 50%”.

واشار الى انه” لو لم تكمن هناك امطار لكان الوضع صعب وتطلب الامر ضخ كميات كبيرة من المياه من اجل سقي المحاصيل المشمولة بالخط الزراعية ناهيك عن البساتين وهذا مايفسر زيادة الخزين في بعض السدود مؤخرا”.

وتضم ديالى 5 سدود اثنين منها خارج الخدمة بشكل فعلي وتعد حمرين الاكبر والاشهر وتستوعب اكثر من ملياري و400 مليون م3″.

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