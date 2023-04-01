الزراعة النيابية تتوقع إنتاج خمسة ملايين طن من الحنطة

2023/04/01 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية فالح الخزعلي ، اليوم السبت، انتاج خمسة ملايين طن من الحنطة خلال الموسم التسويقي للعام الحالي.

وقال الخزعلي في حوار اطلعت عليه “تقدم” ان “على وزارتي الزراعة والتجارة إكمال كافة الاستعدادات لتسهيل عملية تسويق المحاصيل الزراعية خلال الموسم الحالي 2023”.

وأضاف، انه “يتوقع وصول الناتج الوطني إلى خمسة مليون طن من الحنطة وهذا يكفي لتغطية مفردات البطاقة التموينية”.

وأشار الخزعلي الى ان “موافقة رئيس مجلس الوزراء على شمول الفلاحين خارج الخطة الزراعية بالتسويق والسماح بنقل الحنطة والشعير بين المحافظات للتسويق”.

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