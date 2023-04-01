2023/04/01 | 18:19 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني: مصفى كربلاء سيوفر نحو 70 بالمئة من حاجة العراق للنفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/01 | 18:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: مصفى كربلاء سيوفر نحو 70 بالمئة من حاجة العراق للنفط) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: مصفى كربلاء سيوفر نحو 70 بالمئة من حاجة العراق للنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).