إيران.. رئيس السلطة القضائية يهدد بمعاقبة غير المحجبات

2023/04/01 | 18:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن رئيس السلطة القضائية في البلاد، غلام حسين محسني إجئي، توعد بملاحقة النساء اللاتي يظهرن في الأماكن العامة من غير حجاب "دون رحمة".

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