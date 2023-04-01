مانشستر سيتي وليفربول.. بيب غوارديولا يُثير ضجةً بعد احتفاله بهدف فريقه أمام لاعبي المنافس

2023/04/01 | 18:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار احتفال المدرب بيب غوارديولا بهدف فريقه مانشستر سيتي في شباك منافسه ليفربول، ضجةً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إذ جاء احتفاله أمام بدلاء الفريق المنافس.

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