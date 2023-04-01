اندلاع حريق في منطقة بوب الشام بالعاصمة بغداد

2023/04/01 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني اليوم السبت، باندلاع حريق في منطقة بوب الشام بالعاصمة بغداد.

واضاف المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حريقا اندلع في منطقة بوب الشام بالعاصمة بغداد"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تكافح النيران".

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