المالية النيابية تدعو المندلاوي إلى إرسال مسودة الموازنة

2023/04/01 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعت اللجنة المالية النيابية، السبت، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي إلى إرسال مسودة مشروع قانون الموازنة العامة بأسرع وقت لمناقشتها.

وقال عضو اللجنة حسين مؤنس في بيان: "ندعو النائب الأول إلى إرسال مسودة الموازنة العامة بأسرع وقت لمناقشتها في اللجنة المالية"، لافتا إلى أنه "في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب إقرار الموازنة العامة للبلاد ينبغي مضاعفة جهود اللجنة المالية من أجل تمريرها".

وأضاف، أن "حاجة الدولة إلى إقرار الموازنة العامة يفرض على أعضاء مجلس النواب الإسراع في المصادقة عليها".

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