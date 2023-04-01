اندلاع حريق كبير في مخزن للمواد الإنشائية شمالي بغداد

2023/04/01 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اندلع حريق كبير، السبت، في مخزن للمواد الإنشائية شمالي بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ان “فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحادث حريق كبير اندلع داخل مخزن عملاقة للمواد الإنشائية والاخشاب في منطقة الراشدية شمال بغداد”.

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