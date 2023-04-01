2023/04/01 | 18:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل النظر إلى عورة الزوج ينقض الوضوء؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uPDLBIkOC2M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل النظر إلى عورة الزوج ينقض الوضوء؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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