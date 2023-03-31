بغداد .. اعتقال شخص باع ابنته القاصر مقابل (تُك تُك)

2023/04/01 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بإلقاء

القبض على رجل بتهمة بيع ابنته القاصر

مقابل دراجة نارية نوع "تُك تُك" وذلك في

إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إنه "بتاريخ 2023/3/31 حضرت

المواطنة (المدعية با

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