2023/04/01 | 19:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق كبير يلتهم مخزن للمواد الإنشائية شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

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