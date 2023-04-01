2023/04/01 | 19:10 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الداخلية: سنتعاقد مع 37100 شخص تترواح أعمارهم بين 18 -22 عند إقرار الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/01 | 19:10.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: سنتعاقد مع 37100 شخص تترواح أعمارهم بين 18 -22 عند إقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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