وزارة النفط تعلن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام خلال آذار

2023/04/01 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر اذار الماضي.

وقال الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم): "بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليون (913) الفا و(27) برميلاً".

واضاف البيان، ان "الايرادات بلغت (7.404) مليار دولار، وهو مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر اذار الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".

وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر اذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (3) مليونات و(255) الفا برميلاً"، مبينةً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (73.37 ) دولاراً" .

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