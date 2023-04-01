2023/04/01 | 19:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zwLgoWpFvVs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك.. أمسيات رمضانية تحتضن افتتاح بازار للحرف اليدوية دعماً للتنمية الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك.. أمسيات رمضانية تحتضن افتتاح بازار للحرف اليدوية دعماً للتنمية الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).