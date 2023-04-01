النفط تعلن الايرادات المتحققة للشهر الماضي

2023/04/01 | 19:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (73,37) دولاراً.

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