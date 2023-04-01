بعد فيديو الاعتداء عليهما.. السلطات الإيرانية تعتقل امرأتين بسبب الحجاب

2023/04/01 | 19:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت السلطات الإيرانية، السبت، بتوقيف امرأتين، حسبما أعلنت السلطة القضائية، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر تهجم رجل عليهما بعدما رآهما من دون حجاب.

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