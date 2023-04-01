2023/04/01 | 20:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم كلير دافي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Ellevest Sallie Krawcheck" بإخبار مذيعة CNN في برنامج "Nightcap"، لماذا يجب على الشركات اتباع نهج أكثر تقدمًا من أجل ثقافة العمل، عندما يتعلق الأمر بالعمل الهجين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد ما الذي قد تخسره الشركات بإجبار الموظفين للعودة إلى المكاتب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد ما الذي قد تخسره الشركات بإجبار الموظفين للعودة إلى المكاتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).