2023/04/01 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة أرضية بقوّة 5.7 تضرب جنوب ايران المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوّة 5.7 تضرب جنوب ايران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية بقوّة 5.7 تضرب جنوب ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).