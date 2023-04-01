مانشستر سيتي يسحق ليفربول برباعية في الدوري الانجليزي

2023/04/01 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اكتسح مانشستر سيتي ضيفه ليفربول بنتيجة (4-1)، اليوم السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد في قمة مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل رباعية السيتي جوليان ألفاريز في […]

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