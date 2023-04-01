الديمقراطي: زيارة السوداني لأربيل حسمت الخلاف.. ويكشف عن تعرض الإقليم لضغط

2023/04/01 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، اليوم السبت، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة إلى أربيل حسمت النقاط الخلافية.

وقال عضو الحزب وفاء محمد كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “زيارات وفد اقليم كردستان الى بغداد جاءت لحسم جميع الملفات الخاصة بتشريع قانون النفط والغاز والذي تبقى شهرين لموعد اقراره”.

وأشار كريم الى ان “هناك بعض الجهات تحاول الضغط على الاقليم بعد قرار محكمة باريس والتنصل عن الاتفاقات الا ان تلك للجهات سياسية ليست من الحكومة”.

ولفت كريم الى ان “اصل الاتفاق بين المركز والاقليم على تشريع قانون النفط والغاز كان من ١٤ نقطة والنقاط الخلافية فيه فقط ٤ وتم الاتفاق عليها وحسمها بزيارة السوداني الاخيرة للاقليم ولقائه بنجيرفان بارزاني”.

وفي الرابع عشر من آذار الماضي، وصل السوداني الى أربيل حيث تم التوصل إلى “اتفاق شامل” بشأن القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد والاقليم.

وأعلن العراق في وقت سابق عن قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس لصالح بغداد، لتقدم تركيا على إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان.

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