مجلس الخدمة يعلن فتح باب الاعتراض إلكترونياًً

2023/04/01 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، فتح باب الاعتراض إلكترونياً.

وقال إعلام المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه " الحاقا ببيان المجلس السابق بتاريخ 2023/3/26، يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن فتح باب الاعتراض إلكترونياً لكل من تم رفض تعيينه، أو لم يظهر اسمه بالتعيين على جهةٍ معينة بالرغمِ من استيفاء استمارته شروط التقديم، وعلى الرابط أدناه، ولمدة ثلاثة ايام ابتداءً من يوم غد الاحد الموافق 2023/4/2, ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 2023/4/4".

لتقديم الاعتراض أضغط هنا:

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