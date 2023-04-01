أرسنال يواصل زحفه نحو الفوز بلقب طال انتظاره

2023/04/01 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق أرسنال فوزا عريضا على ضيفه ليدز يونايتد (4-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس هدفين لأصحاب الأرض "المدفعجية"، الأول والثالث عند الدقيقتين (35 من ركلة جزاء، و55)، بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميله، المدافع الإنجليزي بنجامين وايت، ولاعب خط الوسط السويسري غرانيت دجاكا في الدقيقتين (47، و84) على الترتيب.

بينما سجل المدافع الدنماركي راسموس كريستنسن هدف الضيوف الوحيد بحلول الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.

وحقق فريق أرسنال بذلك انتصاره السابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 72 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري "بريمير ليغ"، بفارق 8 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي، الذي ألحق هزيمة ساحقة بضيفه ليفربول، وبالنتيجة ذاتها (4-1) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم السبت أيضا، على ملعب "الاتحاد"، ولديه مباراة مؤجلة.

في المقابل، يشغل نادي ليدز يونايتد المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد 26 نقطة، حصدها من 28 مباراة.

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