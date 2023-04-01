2023/04/01 | 20:44 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايضاح من الطيران المدني بشأن فيديو لاحدى الشركات العاملة في مطار بغداد والتي تقدم خدماتها للمسافرين من الدرجة الأولى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/01 | 20:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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