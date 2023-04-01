لجنة نيابية: أكثر من 3 مليارات دولار فاتورة استيراد مشتقات النفط للعراق سنوياً

2023/04/01 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، السبت، أن المشاريع الاستراتيجية بقطاع النفط تحقق ثلاثة عوامل ذات أهمية كبرى في العراق، فيما أشارت إلى أن المصافي الجديدة ستقلل الحاجة للاستيراد وتوفر مبالغ طائلة.

وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المشاريع الاستراتيجية في قطاع الذهب الأسود ومنها مصفى كربلاء، ستحقق ثلاثة عوامل ذات أهمية كبرى في العراق".

وأضافت الموسوي، أن "مصفى كربلاء سيعمل على تغطية حاجة البلاد من المشتقات النفطية (البنزين) بنسبة 60%، كونه ينتج 9 ملايين لتر يومياً وبالتالي ستقل الحاجة للاستيراد ما يوفر مبالغ طائلة".

ولفتت إلى أن "فاتورة استيراد العراق من المشتقات النفطية والتي تزيد على 3 مليارات دولار سنوياً، ستنخفض بشكل كبير نتيجة دخول مصفى كربلاء والمصافي الجديدة التي تعمل على افتتاحها الحكومة الحالية".

وتابعت: "أما العامل الثالث من المكاسب بافتتاح مصفى كربلاء يتمثل بتشغيل المئات من المواطنين العراقيين العاطلين عن العمل"، مؤكدة أن "المصافي الجديدة في العراق ستقلل تبعية البلاد للسوق العالمية وتعالج ريعية الاقتصاد العراقي".

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