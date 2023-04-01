كم يبلغ راتب المعين المتفرغ؟

2023/04/01 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، تلقيها نحو 500 ألف طلب جديد على راتب المعين المتفرغ، فيما حددت قيمته.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، أن "العدد الكلي لمن يتسلمون راتب المعين المتفرغ من الوزارة يبلغ 220 ألفاً ويتلقون 170 ألف دينار كراتب شهري".

وأضاف، أن "عدد المتقدمين على راتب المعين المتفرغ يبلغ نحو 500 ألف يتم النظر بطلباتهم".

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