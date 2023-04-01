النفط: إيرادات تصدير الخام في آذار تجاوزت 7 مليارات دولار

2023/04/01 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن الإيرادات المتحققة لشهر آذار الماضي.

وقال بيان لوزارة النفط، إنه "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، فإن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 100 مليون و913 ألفاً و27 برميلاً، بإيرادات بلغت (7.404) مليار دولار".

وأضاف، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 98 مليوناً و875 ألفاً و692 برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و727 ألفاً و494 برميلاً، أما معدل الكميات اليومية المصدرة، 3 مليون و255 ألف برميل في اليوم".

وأشار البيان، إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (73,37) دولاراً".

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