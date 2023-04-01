2023/04/01 | 21:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قبل أيام، أعلنت شركة “ديزني” الأمريكية العملاقة للإعلام والترفيه عن إغلاق قسم الميتافيرس وتسريح الآلاف من العاملين، في أحد أبرز وأضخم علامات الفشل للتقنية الوليدة.ومنذ أعلن عنها مارك زوكربيرغ رئيس شركة ميتا، حظيت تقنية الميتافيرس بضجيج كبير حولها، وأعلنت عدة شركات كبرى عن إطلاق مشروعات خاصة تعتمد على الميتافيرس باعتباره تقنية المستقبل، […]

ظهرت المقالة الفشل في ديزني يكشف المأساة..



تقنية الميتافيرس “ترقد في سلام” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفشل في ديزني يكشف المأساة.. تقنية الميتافيرس “ترقد في سلام”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفشل في ديزني يكشف المأساة.. تقنية الميتافيرس “ترقد في سلام”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).