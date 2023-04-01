"مأساة ريان" تعود للأذهان.. طفل سوري يسقط في بئر ومحاولات بدائية لإخراجه

2023/04/01 | 21:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن طفلا يبلغ ثمانية أعوام سقط في بئر ارتوازية، وأن جهودا مضنية يقوم بها مواطنو كوباني لإنقاذه، لكن بإمكانيات بدائية.

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