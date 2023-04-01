2023/04/01 | 21:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة المفسوخة عقودهم ستسهل تحويل حملة الشهادات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: موازنة 2023 ستشهد عودة نسبة كبيرة من المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: موازنة 2023 ستشهد عودة نسبة كبيرة من المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).