تفاصيل مصفى كربلاء الذي افتتحه السوداني اليوم

2023/04/01 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاءتنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يوضح تفاصيل مصفى كربلاء الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم.





مصدر الفيديو: 3lr3tKZJLaE

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