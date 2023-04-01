2023/04/01 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، توقعاتها بشأن درجات الحرارة والعواصف الترابية هذا الأسبوع.وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/: إن” تصاعد الغبار يكون نتيجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدءاً من الغد..



درجات الحرارة تعاود الارتفاع المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدءاً من الغد.. درجات الحرارة تعاود الارتفاع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدءاً من الغد.. درجات الحرارة تعاود الارتفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).