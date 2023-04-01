برلمانية عن ديالى تطالب بإعادة نازحي “المجازر” ونشر قوات خاصة قبيل الانتخابات

2023/04/01 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت النائبة عن تحالف السيادة في ديالى ناهدة الدايني، يوم السبت، الجهات الأمنية والحكومية بإعادة نازحي القرى والمناطق التي شهدت حوادث و”مجازر دموية” قبيل الانتخابات المحلية المقبلة المقرر اجراؤها العام الحالي.

وقال الدايني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “نازحي 5 قرى في اطراف قضاء المقدادية مازالوا مشردين خارج ديارهم منذ تشرين الاول 2021 عقب المجازر الدموية التي شهدتها تلك القرى والتي خلفت عشرات الضحايا والمصابين”.

وشددت الدايني على “ايلاء اهتمام خاص بمجريات العملية الانتخابية في قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة الذي يشهد صراعات حزبية بين قوى سياسية، وصراعات مسلحة بين مجاميع وجهات ما يهدد نزاهة الانتخابات ومصادرة اصوات الناخبين بالاكراه كما حدث في الانتخابات الماضية”.

ودعت الدايني الى “خطة عاجلة بين الدوائر الامنية والخدمية لاعادة النازحين الى مناطقهم والاعداد لمرحلة الانتخابات المقبلة بآليات تضمن حقوق الجميع بعيدا عن اساليب ولغات السلاح والتهديد”.

وطالبت النائبة عن تحالف السيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بنشر قوات الفرقة الخاصة وقوات من بغداد خلال عمليات الاقتراع والتصويت في مناطق المقدادية والوحدات الإدارية الاخرى التي تشهد صراعات سياسية او مسلحة.

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