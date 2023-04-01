2023/04/01 | 21:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، وجود مساعٍ حكومية لتوسيع وزيادة استثمار الغاز الحر الوطني بتشغيل المحطات، بعد النجاح بتجربة مماثلة في تشغيل محطة عكاز الغازية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث للوكالة الرسمية إن" هنالك عناية حكومية وتوجيهات مشددة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للجهات القطاعية بالعمل على إكمال الخطة الوقودية وهناك مساعٍ حكومية لزيادة استغلال الغاز الوطني الحر لصالح محطات الكهرباء"، لافتا إلى، أن" هنالك تنسيقا عاليا بين الكهرباء والنفط أنتج منجزا نوعيا متمثلا بإعادة تشغيل محطة عكاز المتوقفة منذ سنوات".وأضاف، أن" المحطة تعمل الآن بطاقة تشغيلية تصل إلى 95 ميكاواط"، مبينا، أن" محطة عكاز هي أولى المحطات التي تعمل وتشغل على الغاز الحر في الحقل".وأشار إلى، أن" العمل لا يزال مستمرا بين وزارتي الكهرباء والنفط لربط آبار أخرى بهذا الحقل ومن ثم بمحطة عكاز لتشغيل الوحدة التوليدية الثانية"، مبينا، أن" الوحدة التوليدية الثانية ستشغل منتصف نيسان الجاري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساع لزيادة استثمار الغاز الوطني الحر بتشغيل محطات الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساع لزيادة استثمار الغاز الوطني الحر بتشغيل محطات الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).