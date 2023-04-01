2023/04/01 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرسي الرسولي يقلّد السفير العراقي، وسام نيشان بيوس التاسع مسيحيو العراق يحتفلون بعيد أكيتو وسط دعوة لجعله عطلة رسمية بغداد – ندى شوكت احتفل مسيحيو العراق ، برأس السنة الاشورية البابلية (اكيتو) التي تستمر 12 يوما.وشهدت مدينة دهوك وجبل مقلوب في سهل نينوى امس ،احتفالات بمناسبة العيد.وقال المحتفلون ان (أكثر من 25 ألف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيحيو العراق يحتفلون بعيد أكيتو وسط دعوة لجعله عطلة رسمية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيحيو العراق يحتفلون بعيد أكيتو وسط دعوة لجعله عطلة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).