2023/04/01 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يدشّن مصفاة كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يومياً خبير لـ (الزمان): بيع نفط الإقليم بطريقة مشتركة خطوة إيجابية بغداد – قصي منذر عد خبير نفطي ، اتفاق بغداد واربيل على بيع نفط اقليم كردستان بطريقة مشتركة، يسهم في تمرير موازنة العام الجاري باريحية ، واشار الى ان توصل الجانبين الى تسوية سيفضي الى تسريع […]

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