2023/04/01 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تنفض غبار أولى العواصف الرملية مسببة إنخفاضاً بالحرارة بغداد – فائز جواد نفضت بغداد الغبار عنها، بعد ان اجتاحتها اولى العواصف الرملية هذا العام ، في البلد الذي أصبحت تتكرر فيه هذه الظاهرة المناخية خلال فصل الربيع ،مسببة 515 حالة اختناق.وبدت سماء بغداد وعدد من المحافظات امس، صافية ، وسط انخفاض درجات الحرارة […]

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