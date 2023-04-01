مزق معالمه واقتلع أرضيته العشبية.. شاهد آثار مرور إعصار مدمر بملعب كرة قدم

2023/04/01 | 22:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم ديريك فان دام مراسل CNN بجولة في مناطق ضربها إعصار مدمر في مدينة وين في ولاية أركنساس الأمريكية، حيث يظهر كيف يبدو الوضع كارثيًا للغاية لدرجة أنه اقتلع ومزق أرضية العشب من ملعب فريق "Yellow Jackets" لكرة القدم.

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