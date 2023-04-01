2023/04/01 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد محافظ واسط محمد المياحي، اليوم السبت، أن الوضع المائي في المحافظة خصوصاً والعراق عموماً ما زال يمثل مشكلة حقيقية رغم الأمطار.وقال المياحي في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/: إن” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المياحي: الأمطار الأخيرة لم تحدث ارتفاعاً كبيراً بمنسوب المياه في نهر دجلة المركز الخبري الوطني.

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