2023/04/01 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن قسم مكافحة الإجرام التابع لقيادة شرطة محافظة النجف، اليوم السبت، اعتقال 20 مطلوبا للقضاء، حصيلة ممارسات أمنية لـ 7 أيام الماضية.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعتقال 20 مطلوباً للقضاء في النجف المركز الخبري الوطني.

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